5 животных которые питаются растениями
Биология
5 животных которые питаются растениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корова,жираф,коза,гуси,иногда кошки(коты)
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