Подчеркни в тексте стихотворения безударные гласные в корне, пороверяемым ударением. Сидел прохожий на скамье, Держал в руках кулек. А над скамьей сидел скворец, А под — лежал бульдог. И тот, в траве, сидящий под, И тот, ...

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Подчеркни в тексте стихотворения безударные гласные в корне, пороверяемым ударением. Сидел прохожий на скамье, Держал в руках кулек. А над скамьей сидел скворец, А под — лежал бульдог. И тот, в траве, сидящий под, И тот, что над, в листве, Глядели на того, кто на, — Верней на то, что в. Тогда прохожий взял кулек И вынул пирожок. Часть бросил над, Часть кинул под, А остальное — в рот. И каждый принялся жевать, Верней, один — клевать. Пришлось для этого ему Слететь и прыгать у. Так теплый, мягкий пирожок Был съеден от и до, А смятый маленький кулек Попал в карман пальто.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидел прохожий на скамье, Держал в руках кулек. А над скамьей сидел скворец, А под — лежал бульдог. И тот, в траве, сидящий под, И тот, что над, в листве, Глядели на того, кто на, — Верней на то, что в. Тогда прохожий взял кулек И вынул пирожок. Часть бросил над, Часть кинул под, А остальное — в рот. И каждый принялся жевать, Верней, один — клевать. Пришлось для этого ему Слететь и прыгать у. Так теплый, мягкий пирожок Был съеден от и до, А смятый маленький кулек Попал в карман пальто. И полетел один по-над, Другой полез из-под И рядом с третьим побежал За, перед — И вперед!
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