Приведи пример события, котлрое проиллюстрировало бы эффект бабочки
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Приведи пример события, котлрое проиллюстрировало бы эффект бабочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети попали в прошлое и начали ловить бабочек, кидать камни в животных и сломали муровейник...
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