Пожалуйста помогите сделать номер 15
Математика
Пожалуйста помогите сделать номер 15
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Ответ 6 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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