Приведите 1 2 примера алгоритмов .изученного в шк по разных предметах
Информатика
Приведите 1 2 примера алгоритмов .изученного в шк по разных предметах
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Линейные, разветвленные, циклические.
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