Назовите три материала по отношению к которым применимы технология лазерной резки
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Назовите три материала по отношению к которым применимы технология лазерной резки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пластмасса Фанера Высушенная сосна
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