Город в котором жил илья муромец

Литература
Город в котором жил илья муромец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот город МУРОМ, поэтому и Муромец
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