Решите квадратное уравнение, очень надо: само уравнение; 3x(в квадрате) + x - 2 = 0
Алгебра
Решите квадратное уравнение, очень надо: само уравнение; 3x(в квадрате) + x - 2 = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x²+x-2=0 a=3, b=1, c=-2 D=b²-4ac=1²-4.3.(-2)=1+24=25, √D=√25=5 x1=(-1+5)/6=4/6=2/3, x1=2/3 x2=(-1-5)/6=(-6)/6=-1, x2=-1
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