Чертой сходства, позволяющей объединить в один класс серую жабу и обыкновенного тритона, является 1) хорошо развитые задние конечности 2) наличие хвостового отдела позвоночника 3) дыхание лёгкими и кожей 4) размножение икр...

Биология

Чертой сходства, позволяющей объединить в один класс серую жабу и обыкновенного тритона, является 1) хорошо развитые задние конечности 2) наличие хвостового отдела позвоночника 3) дыхание лёгкими и кожей 4) размножение икрой в воде

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