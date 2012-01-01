Четыре кирпича весят 15кг.Сколько весят 8 таких кирпичей?
Математика
Четыре кирпича весят 15кг.Сколько весят 8 таких кирпичей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*2=30кг — весят 8 кирпичей
Гость:
Если четыре кирпича весят 15 кг, то восемь таких же кирпичей будут весить в два раза больше. 15 кг * 2 = 30 кг Ответ: 30 кг
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