Пожалуйста решите задачку    1)При каких значениях а корень уравнения х+3=а является отрицательным числом? 2) При каких значениях у имеет смысл выражение √(9-3у )+√(у +1)                                                         ...

Алгебра
Пожалуйста решите задачку    1)При каких значениях а корень уравнения х+3=а является отрицательным числом? 2) При каких значениях у имеет смысл выражение √(9-3у )+√(у +1)                                                                                               4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)если при значениях х, то при х<-3, так как х+3<0, х<-3
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