Пожалуйста решите задачку 1)При каких значениях а корень уравнения х+3=а является отрицательным числом? 2) При каких значениях у имеет смысл выражение √(9-3у )+√(у +1) ...
Алгебра
Пожалуйста решите задачку 1)При каких значениях а корень уравнения х+3=а является отрицательным числом? 2) При каких значениях у имеет смысл выражение √(9-3у )+√(у +1) 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)если при значениях х, то при х<-3, так как х+3<0, х<-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
вычислите молярную массу кристаллической соды Nа2СО3•10Н2О .Чему равна массовая доля воды в растворе
Химия
масса железной пластины погруженной в раствор сульфата меди (II), увеличилась на 0.2г. узнайте массу соли, что прореагировала.