бак 60 л .Какая масса бензина при полном баке?

Гость: Гость:

По формуле считаешь: Объем=вес/плотность плотность бензина 710кг/м'3. Высчитываешь массу бензина на литр: Вес=710*0,001=0,710кг = 710 грам. Теперь на 60 литров: 710*60=42 600 грам=42.6 кг. Или можешь подставить значение вместо литра получится: 710*0.060=42.6 кг.