Как ты понимаешь пословицу Цена работника - его зарплата

География
Как ты понимаешь пословицу Цена работника - его зарплата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чем лучше работает работник(исправно) тем  больше  ему  цена  ну  а если  это какая-то пьяница  тут уж ни о какой зарплете речи быть не может  
Гость:
сколько работал столько и получишь!
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