Как ты понимаешь пословицу Цена работника - его зарплата
География
Как ты понимаешь пословицу Цена работника - его зарплата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чем лучше работает работник(исправно) тем больше ему цена ну а если это какая-то пьяница тут уж ни о какой зарплете речи быть не может
Гость:
сколько работал столько и получишь!
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