найдите число если сумма этого числа и его 56% равна 2184
Математика
найдите число если сумма этого числа и его 56% равна 2184
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - число х+0,56х=2184 1,56х=2184 х=2184/1,56 х=1400 - искомое число
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