Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300.Какова S земельного участка?Если S его изображения на плане 18 см2

Математика

Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300.Какова S земельного участка?Если S его изображения на плане 18 см2

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