Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300.Какова S земельного участка?Если S его изображения на плане 18 см2
Математика
Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300.Какова S земельного участка?Если S его изображения на плане 18 см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*300*300=1620000см кв=162м кв
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