Принцесса приготовила новогодний праздничный ужин: гуся с яблоками, омлет по-французски, пирог с черникой и картофель «фри». Принцесса не ела картофель, а король не любит яиц. Король и принц ели гуся и картофель, а родители омл...
Математика
Принцесса приготовила новогодний праздничный ужин: гуся с яблоками, омлет по-французски, пирог с черникой и картофель «фри». Принцесса не ела картофель, а король не любит яиц. Король и принц ели гуся и картофель, а родители омлет и гуся. Кто что ел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
король - гуся королева - омлет принц - картофель принцесса - пирог
Гость:
король ел гуся, принц ел картофель, королева омлет,а принцесса пирог.
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