Принцесса приготовила новогодний праздничный ужин: гуся с яблоками, омлет по-французски, пирог с черникой и картофель «фри». Принцесса не ела картофель, а король не любит яиц. Король и принц ели гуся и картофель, а родители омл...

Математика

Принцесса приготовила новогодний праздничный ужин: гуся с яблоками, омлет по-французски, пирог с черникой и картофель «фри». Принцесса не ела картофель, а король не любит яиц. Король и принц ели гуся и картофель, а родители омлет и гуся. Кто что ел?

Автор: Гость