Принцесса приготовила новогодний праздничный ужин: гуся с яблоками, омлет по-французски, пирог с черникой и картофель «фри». Принцесса не ела картофель, а король не любит яиц. Король и принц ели гуся и картофель, а родители омл...

Математика
Принцесса приготовила новогодний праздничный ужин: гуся с яблоками, омлет по-французски, пирог с черникой и картофель «фри». Принцесса не ела картофель, а король не любит яиц. Король и принц ели гуся и картофель, а родители омлет и гуся. Кто что ел?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
король - гуся королева - омлет принц - картофель принцесса - пирог  
Гость:
король ел гуся, принц ел картофель, королева омлет,а принцесса пирог.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
нужно оформление задачи: У Даши 20 ледяных кубиков, у Маши – 12, у Глаши – 8, а у Наташи – 6. Кто из девочек может построить ледяной дворец в форме...
Ответить
Геометрия
Докажите, что отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
Ответить
Химия
сумма коэффициентов в уравнении реакции: H2O+NO2+O2->HNO3 равна 11;13;15;17???
Ответить
Экономика
на малювати як узагородці розсадити 5зайців щоб біля кожної з чотирьох стінок сиділо по 2 зайці
Ответить
Қазақ тiлi
якби ти знав, як много важить слово, одно сердечне, теплеє слівце твір 8-10 речень допоможіть будь-ласка))
Ответить