якби ти знав, як много важить слово, одно сердечне, теплеє слівце твір 8-10 речень допоможіть будь-ласка))

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А ви знаєте як приємно інколи почути кілька приємних слів?! Слово, сказане від усього серця ,зігріває душу,піднімає настрій. Інколи лише одним словом можна зруйнувати те, що будував довгий час, а інколи може зробити когось щасливим, може хоч на кілька хвилин, але щасливим. Приємно інколи почути від друзів, знайомих щирі слова.Ці слова великого українського письменника Івана Франка так вдало передають сутність слова, адже словом можна глибоко ранит, але й можна вилікувати глибокі душевні рани. Тому ми повині памятати, "як много важить слово, одно сердечне ,теплеє слівце".