В 200 г раствора содержит 8 г соли . Определите процент содержания ( говорят также "процентное содержание " ) соли в растворе.
Математика
В 200 г раствора содержит 8 г соли . Определите процент содержания ( говорят также "процентное содержание " ) соли в растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 - 8 100 - х х=8*100/200=4% соли в растворе
Гость:
х=8*100:200=4% соли в растворе.
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