В 200 г раствора содержит 8 г соли . Определите процент содержания ( говорят также "процентное содержание " ) соли в растворе.

Математика

В 200 г раствора содержит 8 г соли . Определите процент содержания ( говорят также "процентное содержание " ) соли в растворе.

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