углерод(IV) оксид , полученный в результате полного сгорания угля масссой 2.4г, пропустили сквозь раствор натрий гидроксида массой 40г с массовой долей NaOH 20%. Какова масса полученной соли
Химия
углерод(IV) оксид , полученный в результате полного сгорания угля масссой 2.4г, пропустили сквозь раствор натрий гидроксида массой 40г с массовой долей NaOH 20%. Какова масса полученной соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]C+O_2=CO_2[/latex] n(C)=n(CO2)=2.4/12=0.2моль [latex]CO_2+2NaOH=Na_2CO_3+H_2O[/latex] m(NaOH)=40*0.2=8г n(NaOH)=8/40=0.4моль n(Na2CO3)=0.2моль m(Na2CO3)=0.2*106=21.2г
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