Диагональ куба равна 6см. Найдите ребро куба.
Геометрия
Диагональ куба равна 6см. Найдите ребро куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
провести диагональ в основании куба,получится прямоугольный треугольник в нем гипотенуза=6см и равна сумме квадратов катетов один из катетов-ребро куба - х другой- у Х2 + У2 = 62 Х2=62-У2 Х=корень квадратный из 6 в квадрате минус У в квадрате
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