пословитца " человек без родины -что птица без гнезда" объяснить её смысл

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пословитца " человек без родины -что птица без гнезда" объяснить её смысл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю эту пословицу так: В какой стране бы человек не находился он всегда будет скучать по своей родине, как бы ему не было там хорошо.
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