в нерастянутом состоянии пружина имела длину 88мм, в результате ее удлинения до 120мм возникла сила упругости, равная 120 Н. Определите длину этой пружины в том случае, когда действующая сила равна 90 Н

Физика
в нерастянутом состоянии пружина имела длину 88мм, в результате ее удлинения до 120мм возникла сила упругости, равная 120 Н. Определите длину этой пружины в том случае, когда действующая сила равна 90 Н
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
закон Гука  F=k*x в первом случае  х=120-88=32мм=0.032м  F=120  тогда к=120/0.032=3750 зная к-находим длину  пружины в том случае, когда действующая сила равна 90 Н L=0.088+90/ 3750=0,112м=112мм
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