в нерастянутом состоянии пружина имела длину 88мм, в результате ее удлинения до 120мм возникла сила упругости, равная 120 Н. Определите длину этой пружины в том случае, когда действующая сила равна 90 Н

Физика

в нерастянутом состоянии пружина имела длину 88мм, в результате ее удлинения до 120мм возникла сила упругости, равная 120 Н. Определите длину этой пружины в том случае, когда действующая сила равна 90 Н

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