при продаже кроссовок в их цену включается ндс которая составляет 7% Покупатель приобрел кроссовки по цене 2354 р Какова собственная цена кроссовок(в рублях)

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при продаже кроссовок в их цену включается ндс которая составляет 7% Покупатель приобрел кроссовки по цене 2354 р Какова собственная цена кроссовок(в рублях)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена кросовок: 2354 рубля НДС:7% Решение: 2354*7%=2354*0.07=164.78 Ответ:НДС= 164.78
Гость:
2354р - 100% х - 7%   х=2354*7/100=164,78р - НДС 2354-164,78=2189,22руб - собственная цена кроссовок(в рублях)
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