при продаже кроссовок в их цену включается ндс которая составляет 7% Покупатель приобрел кроссовки по цене 2354 р Какова собственная цена кроссовок(в рублях)

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при продаже кроссовок в их цену включается ндс которая составляет 7% Покупатель приобрел кроссовки по цене 2354 р Какова собственная цена кроссовок(в рублях)

Автор: Гость