сочинение на тему произведения "Му-му"

Литература
сочинение на тему произведения "Му-му"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герасим - это дворник, который жил у барыни. Это высокий мужчина, очень сильный, но помимо этих хороших качеств у него был свой недуг, мешающий ему жить, - он был глухонимым. Герасим необщительный, работящий. Он не любил пьяных. Герасим был умным, хоть не мог разговаривать и слышать. У рассказе мы узнаём его добрым человеком, который смог приютить маленького щенка. Возможно не лучший поступок было его топить. На этом моменте многие читатели заостряли своё внимание. Никому не понятно, почему Герасим так жестоко расправился со своим "лучшим" другом...
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