Написать формулы всех изомеров для C9H20 октана.

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C9H20 это как я знаю нонан,у него 35 изомеров Содержащие 9 звеньев в основной цепи Нонан Содержащие 8 звеньев в основной цепи 2-метилоктан 3-метилоктан 4-метилоктан Содержащие 7 звеньев в основной цепи 3-этилгептан 4-этилгептан 2,2-диметилгептан 2,3-диметилгептан 2,4-диметилгептан 2,5-диметилгептан 2,6-диметилгептан 3,3-диметилгептан 3,4-диметилгептан 3,5-диметилгептан 4,4-диметилгептан Содержащие 6 звеньев в основной цепи 2-метил-3-этилгексан. 3-метил-3-этилгексан 4-метил-3-этилгексан 5-метил-3-этилгексан 2,2,3-триметилгексан 2,2,4-триметилгексан 2,2,5-триметилгексан 2,3,3-триметилгексан 2,3,4-триметилгексан 2,3,5-триметилгексан 2,4,4-триметилгексан 3,3,4-триметилгексан Содержащие 5 звеньев в основной цепи 3,3-диэтилпентан 2,2-диметил,3-этилпентан 2,3-диметил,3-этилпентан 2,4-диметил,3-этилпентан 2,2,3,3-тетраметилпентан 2,2,3,4-тетраметилпентан 2,2,4,4-тетраметилпентан 2,3,3,4-тетраметилпента