какое предложение можно придумать со словом заколдовано

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какое предложение можно придумать со словом заколдовано
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озеро было заколдовано.Чудище было заколдовано. 
Гость:
Вокруг была такая красота,как будто всё было заколдовано
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