в корзинке лежат яблоки двух сортов. Сколько нужно вынуть из нее яблок не заглядывая в корзину, чтобы среди них оказалось хотя бы 2 яблока одного сорта.
Математика
в корзинке лежат яблоки двух сортов. Сколько нужно вынуть из нее яблок не заглядывая в корзину, чтобы среди них оказалось хотя бы 2 яблока одного сорта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно вытянуть число меньшего количества сорта яблок плюс одно яблоко
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