в корзинке лежат яблоки двух сортов. Сколько нужно вынуть из нее яблок не заглядывая в корзину, чтобы среди них оказалось хотя бы 2 яблока одного сорта.

Математика

в корзинке лежат яблоки двух сортов. Сколько нужно вынуть из нее яблок не заглядывая в корзину, чтобы среди них оказалось хотя бы 2 яблока одного сорта.

Автор: Гость