Отец и сыновья катались на 2х и 3хколесных велосипедах. Всего 7 колес. Сколько сыновей было у отца?

Математика

Отец и сыновья катались на 2х и 3хколесных велосипедах. Всего 7 колес. Сколько сыновей было у отца?

Автор: Гость