Отец и сыновья катались на 2х и 3хколесных велосипедах. Всего 7 колес. Сколько сыновей было у отца?
Математика
Отец и сыновья катались на 2х и 3хколесных велосипедах. Всего 7 колес. Сколько сыновей было у отца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
варинты: 3_3_1 не подходит 2_2_2_1 не подходит 3_2_2 3-1(отец)=2 Ответ: два сына.
Гость:
1)2+3=5 2) 7-5=2Ответ у отца было 2 сына
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