с 2 пасек собрали мёд и разлили в97бидонов,причём с 1 пасеки на 15 бидонрв меньше,чем со 2
Математика
с 2 пасек собрали мёд и разлили в97бидонов,причём с 1 пасеки на 15 бидонрв меньше,чем со 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-бидоны на 2 пасеке х-15 бидоны на 1 пасеке х+(х-15)=97 2х-15=97 2х=112 х=56 бидонов 2 пасека 56-15=41 бидонов 1 пасека. проверка 41+56= 97 бидонов с обеих пасек
Гость:
х - с одной пасеки х+15 - с другой пасеки х+х+15=97 2х=97-15 2х=82 х=41 бидон с одной пасеки 41+15=56 бидонов с другой пасеки
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