Подумайте над проблемой. В современном мире многие люди общаются через интернет с теми , кого в реальной жизни они не разу не видели. Можно ли считать такое общение межличностным ? Каковы его особенности?

География

Подумайте над проблемой. В современном мире многие люди общаются через интернет с теми , кого в реальной жизни они не разу не видели. Можно ли считать такое общение межличностным ? Каковы его особенности?

Автор: Гость