Подумайте над проблемой. В современном мире многие люди общаются через интернет с теми , кого в реальной жизни они не разу не видели. Можно ли считать такое общение межличностным ? Каковы его особенности?

География
Подумайте над проблемой. В современном мире многие люди общаются через интернет с теми , кого в реальной жизни они не разу не видели. Можно ли считать такое общение межличностным ? Каковы его особенности?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вряд ли общение через интернет можно  считать межличностным. Особенности: низкая эмоциональная окраска, не видишь реакции собеседника, можно обмануть человека. назвать неверным пол, возраст, место проживания, профессию, внешность, выставить фото другого человека. можно исчезнуть, закрыв свой почтовый ящик или аккаунт 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
сочинение на тему произведения "Му-му"
Ответить
Математика
с 2 пасек собрали мёд и разлили в97бидонов,причём с 1 пасеки на 15 бидонрв меньше,чем со 2
Ответить
Физика
дано F=0,27Н S=0,0003cм^2 найти P-?
Ответить
Химия
Написать формулы всех изомеров для C9H20 октана.
Ответить
Математика
в корзинке лежат яблоки двух сортов. Сколько нужно вынуть из нее яблок не заглядывая в корзину, чтобы среди них оказалось хотя бы 2 яблока одного с...
Ответить