Подумайте над проблемой. В современном мире многие люди общаются через интернет с теми , кого в реальной жизни они не разу не видели. Можно ли считать такое общение межличностным ? Каковы его особенности?
География
Подумайте над проблемой. В современном мире многие люди общаются через интернет с теми , кого в реальной жизни они не разу не видели. Можно ли считать такое общение межличностным ? Каковы его особенности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вряд ли общение через интернет можно считать межличностным. Особенности: низкая эмоциональная окраска, не видишь реакции собеседника, можно обмануть человека. назвать неверным пол, возраст, место проживания, профессию, внешность, выставить фото другого человека. можно исчезнуть, закрыв свой почтовый ящик или аккаунт
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