. Определите, какую стилевую окраску имеют данные слова (книжную (укажите, в каких функциональных стилях могут использоваться) или разговорную).  Гравитация, неужто, пиарщик, контракт, антитеррористическая операция, дружественн...

Гость: Гость:

1) Графитация - книжная лексика. Может использоватся в научной литературе как термин. 2) Неужто - разговорная лексика. Степень еожиданности. 3) Пиарщик - разговорная лексика. Человек заимающийся рекламой. 4) Контракт - книжная лексика. Может использоватся в научой или публицистической литературе. 5) Антитеррористическая операция - книжная лексика. Может использоватся как узкоспециализированный терми в научной литературе. 6) Дружественный визит - неоднозачное определение употребления в лексике. Скорее всего кижная лексика. Художественный или публицистический стиль употребления. 7) Ассортимент - разговорная лексика. Наличие продуктов в продаже или услуг. 8) Ассимиляция - книжная лексика. Научный стиль употребления. 9) Нижеподписавшийся - разговорный стиль. Человек отдавший свой голос за что-либо. 10) Греховодник - разговорный устаревший стиль. Возможно употребления в старых книгах, как в художественном стиле, но в настояшее время используется очень редко. 11) Благодеяние - разгорорный устаревший стиль. Может использоватся в старой художественной литературе или в каком-нибудь забытом селении, отделённом от научного прогресса. 12) Катализатор - книжная лексика. Узкоспециализированный термин в химии или биологии. Используется в научной литератре. 13) Кодекс - книжная лексика. Научный или публицистический стиль употребления. 14) Функция - книжая лексика. Термин в математике, обществознании и так далее. Чаще всего научный стиль повествования.