Батько,що мав трьох синів,заповів, щоб після його смерті сини поділили табун коней так: старший син узяв половину всіх коней, середній- третину, а молодший -девяту частину усіх коней.Батько помер і залишив 17 коней .Сини не мог...
Математика
Батько,що мав трьох синів,заповів, щоб після його смерті сини поділили табун коней так: старший син узяв половину всіх коней, середній- третину, а молодший -девяту частину усіх коней.Батько помер і залишив 17 коней .Сини не могли розділити коней і звернулися до мудреця.Він виіхав на своєму коні й розподілив коней між синами так, що усі вони залишилися задоволені.Як він це зробив?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, тут не зря говорится о том, что мудрец выехал на своем коне. скорее всего, он поставил своего коня к стаду, получилось 17+1=18 коней. тогда он стал делить: старшему половину т.е. 18/2=9 коней, среднему треть т.е. 18/3=6 коней, а младшему девятую часть т.е. 18/9=2 коня. 9+6+2=17 так он разделил коней между сыновьями, ну а своего забрал.
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