Какую работу совршит ток сило 3А за 10 мин. при напряжении в цепи 15 В?

Физика
Какую работу совршит ток сило 3А за 10 мин. при напряжении в цепи 15 В?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
работа=мощность*время мощность = сила тока*напряжение A=I*U*t=3*15*(10*60)секунд=27000Дж=27кДж
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