Найдите сумму геометрической прогрессии 9,3,1....
Алгебра
Найдите сумму геометрической прогрессии 9,3,1....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тк b1=9 q=1/3 то по формуле [latex]S=\frac{b_1}{1-q}[/latex] имеем [latex]S=\frac{9}{1-\frac{1}{3}}=9\frac{3}{2}=\frac{27}{2}=13.5[/latex] ответ 13,5
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