Укажите функции мозжечка, переднего, продолговатого мозга!!!!:-)
Биология
Укажите функции мозжечка, переднего, продолговатого мозга!!!!:-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функциии мозжечка: 1) координация движения, 2) регуляция мышечного тонуса 3) регуляция равновесия Функции переднего мозга: 1) Обрабатывание сигналов, поступающих от органов чувств Функции продолговатого мозга: 1)Защитные рефлексы(такие как чихание, кашель) 2) Жизненно важные рефлексы (дыхание) 3) регулирование сосудистого тонуса
Гость:
1.Мозжечок регулирует силу и точность мышечных сокращений и их тонус как в покое, так и при движениях, а также синергию сокращений разных мышц при сложных движениях. 2.Функции переднего мозга: Обрабатывание сигналов, поступающих от органов чувств 3)Функции продолговатого мозга: а)Защитные рефлексы б) Жизненно важные рефлексы в) регулирование сосудистого тонуса
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