Укажите функции мозжечка, переднего, продолговатого мозга!!!!:-)

Гость: Гость:

1.Мозжечок регулирует силу и точность мышечных сокращений и их тонус как в покое, так и при движениях, а также синергию сокращений разных мышц при сложных движениях. 2.Функции переднего мозга: Обрабатывание сигналов, поступающих от органов чувств 3)Функции продолговатого мозга: а)Защитные рефлексы б) Жизненно важные рефлексы в) регулирование сосудистого тонуса