положив в банк 5000рублей ,вкладчик через два года получил 5408рублей какой процент начислял банка ежегодно?

Алгебра

положив в банк 5000рублей ,вкладчик через два года получил 5408рублей какой процент начислял банка ежегодно?

Автор: Гость