положив в банк 5000рублей ,вкладчик через два года получил 5408рублей какой процент начислял банка ежегодно?

Алгебра
положив в банк 5000рублей ,вкладчик через два года получил 5408рублей какой процент начислял банка ежегодно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000- 100% 5408-108,16%, получается что % начислений составляет 8,16-за 2 года, 4%-за год
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