Длина прямоугольника 84 см На сколько уменьшится площадь прямоугольника если его ширину уменьшить на 5 см

Математика

Длина прямоугольника 84 см На сколько уменьшится площадь прямоугольника если его ширину уменьшить на 5 см

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