Длина прямоугольника 84 см На сколько уменьшится площадь прямоугольника если его ширину уменьшить на 5 см
Математика
Длина прямоугольника 84 см На сколько уменьшится площадь прямоугольника если его ширину уменьшить на 5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х см - начальная ширина(х-5)см - ширина, уменьшенная на 5см 84х - 84(х-5)=420(кв.см)
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