граната массой 1 кг,летящая со скоростью 20 м/с на запад, разрывается на 2 осколка, один, массой 0,2 кг начинает двигаться со скоростью 500 м/с в направлении полета . В каком направлении и с какой скоростью полетит другой осколок?

Физика

граната массой 1 кг,летящая со скоростью 20 м/с на запад, разрывается на 2 осколка, один, массой 0,2 кг начинает двигаться со скоростью 500 м/с в направлении полета . В каком направлении и с какой скоростью полетит другой осколок?

Автор: Гость