граната массой 1 кг,летящая со скоростью 20 м/с на запад, разрывается на 2 осколка, один, массой 0,2 кг начинает двигаться со скоростью 500 м/с в направлении полета . В каком направлении и с какой скоростью полетит другой осколок?
Физика
граната массой 1 кг,летящая со скоростью 20 м/с на запад, разрывается на 2 осколка, один, массой 0,2 кг начинает двигаться со скоростью 500 м/с в направлении полета . В каком направлении и с какой скоростью полетит другой осколок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m = 1 v = 20 m1 = 0.2 v1 = 500 v/c найти: v2 - ? воспользуемся формулой импульса p = p1+p2; mv = m1v1 + v2m2 m2 = m - m1 = 0.8; =) просто выражаем v2 =(mv-m1v1)/m2 = -100 знак минус означает противоположное направление => осколок полетит на восток. =)
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