sinx=корень из 3 поделить на 2
Алгебра
sinx=корень из 3 поделить на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
синус 60 градусов равно корень из 3 поделить на 2; х=60
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