через сколько часов цунами возникнув у берегов чили достигнут японских островов Помогите!!!
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через сколько часов цунами возникнув у берегов чили достигнут японских островов Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, у побережья Чили произошло сильное землетрясение силой около 9 магнитуд. Образовалась волна цунами, которая должна пересечь Тихий океан, и добраться до берегов острова Хонсю. Примерное расстояние между областью Лос-Риос, где произошло землетрясение, и югом острова Хонсю - 14500 километров. Надо знать еще скорость волны. В открытом океане она составляет около 300 километров в час, но у побережий разгоняется до 800 и более километров в час. Поэтому лучше для расчета брать среднюю скорость - 600 километров в час Тогда: 14500 /600 = 24 часа 10 минут
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