Назовите слагаемые алгебраической суммы : -24+33-8-12 56+32-70-65 -61+(-29)+12+7 +3-8+(+7)+5
Математика
Назовите слагаемые алгебраической суммы : -24+33-8-12 56+32-70-65 -61+(-29)+12+7 +3-8+(+7)+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -24 33 -8 -12 2) 56 32 -70 -65 3) -61 -29 12 7 4) 3 -8 7 5
Гость:
1)-24 33 -8 -12 2)56 32 -70 -65 3) -61 -29 12 7 4) 3 -8 7 5
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