наличием какого вида связи между молекулами воды объясняется высокая степень упорядоченности её молекул и образование достаточно у стойчивой конструкции? а) водородная связь б)Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия в)дисперсионные...
Химия
наличием какого вида связи между молекулами воды объясняется высокая степень упорядоченности её молекул и образование достаточно у стойчивой конструкции? а) водородная связь б)Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия в)дисперсионные силы г)механическая связь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) водородная связь
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