наличием какого вида связи между молекулами воды объясняется высокая степень упорядоченности её молекул и образование достаточно у    стойчивой конструкции? а) водородная связь б)Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия в)дисперсионные...

Химия
наличием какого вида связи между молекулами воды объясняется высокая степень упорядоченности её молекул и образование достаточно у    стойчивой конструкции? а) водородная связь б)Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия в)дисперсионные силы г)механическая связь  
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Гость:
а) водородная связь                                         
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