наличием какого вида связи между молекулами воды объясняется высокая степень упорядоченности её молекул и образование достаточно у стойчивой конструкции? а) водородная связь б)Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия в)дисперсионные...

Химия

наличием какого вида связи между молекулами воды объясняется высокая степень упорядоченности её молекул и образование достаточно у стойчивой конструкции? а) водородная связь б)Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия в)дисперсионные силы г)механическая связь

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