какое соединение входит в состав раковин морских животных, кораллов, а так же строительного материала - мрамора 1)CaCO3 2)Ca3(PO4)3 3)K3PO4 4)K2CO3

Химия
какое соединение входит в состав раковин морских животных, кораллов, а так же строительного материала - мрамора 1)CaCO3 2)Ca3(PO4)3 3)K3PO4 4)K2CO3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно не уверена на счёт кораллов но мрамор ираковины морских животных содержат СаСо3 100%
Гость:
CaCO3 - мел, мрамор, известняк
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