какое соединение входит в состав раковин морских животных, кораллов, а так же строительного материала - мрамора 1)CaCO3 2)Ca3(PO4)3 3)K3PO4 4)K2CO3

Химия

какое соединение входит в состав раковин морских животных, кораллов, а так же строительного материала - мрамора 1)CaCO3 2)Ca3(PO4)3 3)K3PO4 4)K2CO3

Автор: Гость