Преобразовать выражение: [latex](\frac{4x}{3x^{2}-4x-4}+\frac{x+3}{3x+2})*\frac{3x+2}{x+6}[/latex]
Алгебра
Преобразовать выражение: [latex](\frac{4x}{3x^{2}-4x-4}+\frac{x+3}{3x+2})*\frac{3x+2}{x+6}[/latex]
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