на малювати як узагородці розсадити 5зайців щоб біля кожної з чотирьох стінок сиділо по 2 зайці
Экономика
на малювати як узагородці розсадити 5зайців щоб біля кожної з чотирьох стінок сиділо по 2 зайці
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ надо продемонстрировать рисунком, я не умею на компьютере, поэтому рисую такую схему,как разместить зайцев в прямоугольной клетке. З -это заяц,их должно быть 5: Три зайца по углам и два у стенок по одному. З З Это задача для малышей,ее каждый ребенок знает. З З З
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