сумма коэффициентов в уравнении реакции: H2O+NO2+O2- больше HNO3 равна 11;13;15;17???
Химия
сумма коэффициентов в уравнении реакции: H2O+NO2+O2- больше HNO3 равна 11;13;15;17???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2O+4NO2+1O2->4HNO3 Итого:11
Гость:
сумма коэффициентов в уравнении реакции равна 11
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