нужно оформление задачи: У Даши 20 ледяных кубиков, у Маши – 12, у Глаши – 8, а у Наташи – 6. Кто из девочек может построить ледяной дворец в форме куба из всех своих кубиков?
Математика
нужно оформление задачи: У Даши 20 ледяных кубиков, у Маши – 12, у Глаши – 8, а у Наташи – 6. Кто из девочек может построить ледяной дворец в форме куба из всех своих кубиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаша может построить ледяной дворец в форме куба из всех своих кубиков, так как 2*2*2=8 кубикоа
Гость:
Только Глаша так как 2*2*2=8
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