нужно оформление задачи: У Даши 20 ледяных кубиков, у Маши – 12, у Глаши – 8, а у Наташи – 6. Кто из девочек может построить ледяной дворец в форме куба из всех своих кубиков?

Математика

нужно оформление задачи: У Даши 20 ледяных кубиков, у Маши – 12, у Глаши – 8, а у Наташи – 6. Кто из девочек может построить ледяной дворец в форме куба из всех своих кубиков?

Автор: Гость