Докажите, что отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
Геометрия
Докажите, что отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Пусть треугольник A1B1C1 подобен треугольнику ABC с коэффициентом k. Тогда A1B1 = kAB, A1C1 = kAC, B1C1 = kBC, поэтому A1B1 + A1C1 + B1C1 = kAB + kAC + kBC = k(AB + AC + BC). Следовательно, А1В1+А1С1+В1С1/АВ+АС+ВС= k.
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