Докажите, что отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия.

Геометрия
Докажите, что отношение периметров подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Пусть треугольник A1B1C1 подобен треугольнику ABC с коэффициентом k. Тогда   A1B1 = kAB, A1C1 = kAC, B1C1 = kBC,   поэтому   A1B1 + A1C1 + B1C1 = kAB + kAC + kBC = k(AB + AC + BC).   Следовательно,      А1В1+А1С1+В1С1/АВ+АС+ВС= k.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
сумма коэффициентов в уравнении реакции: H2O+NO2+O2->HNO3 равна 11;13;15;17???
Ответить
Экономика
на малювати як узагородці розсадити 5зайців щоб біля кожної з чотирьох стінок сиділо по 2 зайці
Ответить
Қазақ тiлi
якби ти знав, як много важить слово, одно сердечне, теплеє слівце твір 8-10 речень допоможіть будь-ласка))
Ответить
Алгебра
Преобразовать выражение: [latex](\frac{4x}{3x^{2}-4x-4}+\frac{x+3}{3x+2})*\frac{3x+2}{x+6}[/latex]
Ответить
Химия
какое соединение входит в состав раковин морских животных, кораллов, а так же строительного материала - мрамора 1)CaCO3 2)Ca3(PO4)3 3)K3PO4 4)K2CO3
Ответить