нужна ли сатира сегодня помогите!

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Я думаю что сатира необходима...Жизнь меняется каждый день, задавая все новые и новые вопросы и зачастую не давая ответов.Современность - время разногласий, разъединяющее отцов и детей, время фантастических прогнозов, святой и часто наивной веры в победу добра над злом. Сатира на мой взгляд, помогает взглянуть на определённую проблему с другой стороны, с другого угла зрения. Однако сатира в наше время не должна быть едкой, злостной. Она должна подталкивать на выбор альтернативного решения, помочь увидеть ошибки и заблуждения во взглядах и суждениях, помочь стремлению исправить что-либо в лучшую сторону, а не озлобиться и замкнуться в себя. Сатира нужна, но лишь с благородной миссией.