нужна ли сатира сегодня помогите!
Литература
нужна ли сатира сегодня помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да, нужна .Сатира беспощадно высмеивает человеческие недостатки и пороки .Сатира смеётся над шарлатанством,лжецами и обманщиками, над отрицательными качествами людей, над порочными явлениями. В нашей жизни и сегодня хватаетвсех этих явлений над которыми смеётся сатира.Это смех сквозь слёзы
Гость:
Я думаю что сатира необходима...Жизнь меняется каждый день, задавая все новые и новые вопросы и зачастую не давая ответов.Современность - время разногласий, разъединяющее отцов и детей, время фантастических прогнозов, святой и часто наивной веры в победу добра над злом. Сатира на мой взгляд, помогает взглянуть на определённую проблему с другой стороны, с другого угла зрения. Однако сатира в наше время не должна быть едкой, злостной. Она должна подталкивать на выбор альтернативного решения, помочь увидеть ошибки и заблуждения во взглядах и суждениях, помочь стремлению исправить что-либо в лучшую сторону, а не озлобиться и замкнуться в себя. Сатира нужна, но лишь с благородной миссией.
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