Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования.Длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины.Найдите стороны прямоугольника, если его площади равна 120см2 (квадратных).
Алгебра
Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования.Длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины.Найдите стороны прямоугольника, если его площади равна 120см2 (квадратных).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина прямоугольника- х, тогда его длина составляет (5:6)х. Поскольку ппощадь прямоугольника- ширина умножить на длину, то составим уравнение: X × (5÷6)X = 120 см2 Из этого, (5÷6)Х2=120см2 Х2=144см2 Х=12см- ширина прямоугольника, 12(5:6)=10см- длина прямоугольника
Гость:
х*5х/6=120 5х^2=720 x^2=144 x1=-12- не удовлетворяет х2=12см - длина 12*5/6=10см - ширина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Принцесса приготовила новогодний праздничный ужин: гуся с яблоками, омлет по-французски, пирог с черникой и картофель «фри». Принцесса не ела карто...
Математика
нужно оформление задачи: У Даши 20 ледяных кубиков, у Маши – 12, у Глаши – 8, а у Наташи – 6. Кто из девочек может построить ледяной дворец в форме...
Геометрия