Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования.Длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины.Найдите стороны прямоугольника, если его площади равна 120см2 (квадратных). 

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Пусть ширина прямоугольника- х, тогда его длина составляет (5:6)х. Поскольку ппощадь прямоугольника- ширина умножить на длину, то составим уравнение: X × (5÷6)X = 120 см2 Из этого, (5÷6)Х2=120см2 Х2=144см2 Х=12см- ширина прямоугольника, 12(5:6)=10см- длина прямоугольника