Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования.Длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины.Найдите стороны прямоугольника, если его площади равна 120см2 (квадратных). 

Алгебра
Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования.Длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины.Найдите стороны прямоугольника, если его площади равна 120см2 (квадратных). 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина прямоугольника- х, тогда его длина составляет (5:6)х. Поскольку ппощадь прямоугольника-  ширина умножить на длину, то составим уравнение:   X × (5÷6)X = 120 см2 Из этого,     (5÷6)Х2=120см2 Х2=144см2 Х=12см- ширина прямоугольника,  12(5:6)=10см- длина прямоугольника
Гость:
х*5х/6=120 5х^2=720 x^2=144 x1=-12- не удовлетворяет х2=12см - длина 12*5/6=10см - ширина
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